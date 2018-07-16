Песков: Обсуждение темы Сирии Путиным и Трампом будет непростым из-за Ирана 

Во время двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа определенно будет обсуждаться Сирия. Об этом в интервью телеканалу RT рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча будет напряженной в связи с тем, что в Москве хорошо знают отношение Вашингтона к Тегерану.
— Очевидно, что Сирия будет обсуждаться двумя президентами. Мы хорошо знаем отношение Вашингтона к Ирану. Но в то же время и Иран является нашим добрым партнером по торгово-экономическому взаимодействию, по политическому диалогу. И поэтому это будет непростой обмен мнениями,
— заявил Песков.
Также спикер Кремля прокомментировал тему международной исламистской террористической группировки*. По его словам ИГИЛ* в целом разгромлен несмотря на то, что в Сирии остаются анклавы, в которых из-за потворства некоторых групп лиц по-прежнему формируются террористические организации.
— Борьба с этими террористическими элементами продолжается со стороны сил Сирии. Это абсолютно нормально. В конце концов все это призвано обеспечить политико-дипломатическое урегулирование Сирийского конфликта. Это и конституционная комиссия, и комплексный выход на мирный процесс, и продолжение астанинского процесса и так далее, — рассказал представитель Кремля.
Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля проведут в Хельсинки первые двусторонние переговоры. До этого главы государств встречались на нескольких саммитах.
Ранее Пятый канал сообщал о том, как по мнению Дмитрия Пескова главы России и США относятся друг к другу.
ИГИЛ* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.