Песков: Обсуждение темы Сирии Путиным и Трампом будет непростым из-за Ирана

— Очевидно, что Сирия будет обсуждаться двумя президентами. Мы хорошо знаем отношение Вашингтона к Ирану . Но в то же время и Иран является нашим добрым партнером по торгово-экономическому взаимодействию, по политическому диалогу. И поэтому это будет непростой обмен мнениями,

— заявил Песков.

Также спикер Кремля прокомментировал тему международной исламистской террористической группировки*. По его словам ИГИЛ* в целом разгромлен несмотря на то, что в Сирии остаются анклавы, в которых из-за потворства некоторых групп лиц по-прежнему формируются террористические организации.

— Борьба с этими террористическими элементами продолжается со стороны сил Сирии. Это абсолютно нормально. В конце концов все это призвано обеспечить политико-дипломатическое урегулирование Сирийского конфликта. Это и конституционная комиссия, и комплексный выход на мирный процесс, и продолжение астанинского процесса и так далее, — рассказал представитель Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля проведут в Хельсинки первые двусторонние переговоры. До этого главы государств встречались на нескольких саммитах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как по мнению Дмитрия Пескова главы России и США относятся друг к другу.