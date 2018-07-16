О чем говорят Путин и Трамп: закрытый документ Госдепа США

По сути, это рекомендации Трампу от Госдепа , о чем и как говорить с Путиным

Основные положения документа:

1. Критика Бориса Ельцина , который «попытался соединить советские институты и олигархический капитализм, потерпев крах». В итоге, Ельцин «предав свои принципы и обещания, приближаясь к концу своего второго срока, назначил Владимира Путина».

3. «Президент Трамп не может вернуться в прошлое, он должен разработать прямую и эффективную внешнюю политику, которая строится на реальной картине положения дел. Более того, вместо того, чтобы создавать новые вызовы, ему придется прибегать к поиску компромиссов. Особенно это касается проблем взаимосвязи США и России. Очевидно, статус-кво не работает. Более того, введенные санкции оказали лишь незначительное влияние на российскую экономику».

4. Россия — самая большая страна в мире, располагающая громадными природными ресурсами. На последнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге присутствовали топовые мировые политики и президенты топовых американских компаний, было заключено колоссальное количество соглашений о сотрудничестве. Все это указывает на неэффективность позиции силы в отношении России.

«Более того, проект трубопровода «Северный поток 2» близится к завершению, что удвоит объем российского газа, поставляемого в Германию . На самом деле, Россия не может содержаться под санкциями и не может быть полностью изолирована государствами-членами НАТО».

5. Результаты встречи в Хельсинки будут иметь большое значение для Трампа внутри США, при том, что для Путина эта встреча не столь значительна, так как внешняя политика России не строится только на американо-российских отношениях.

«Из-за конституционной системы США саммит более важен для президента Трампа, чем для президента Путина. В этом контексте возникает очевидный вопрос: поможет ли президент Путин президенту Трампу политически? Ответ должен быть положительным. Эскалация конфликта губительна для обоих государств, когда как углубление двусторонних отношений является взаимовыгодным».

6. Сближение России и Китая — опасно для США. Трампу нужно «обратить внимание на российскую Сибирь, которая давным-давно является лакомым кусочком для китайцев и которую крепко держит Путин, вкладывая большие средства в ускоренное развитие региона».

7. Аналитики обращают внимание американского президента на готовность участвовать в биполярной конструкции мира Северной Кореи Японии , бывших союзных республик, Сирии Ирана и стран Европейского Союза. Подчеркивается значение хельсинского саммита для успешной выработки взаимных интересов и принципов в этих странах.

«Если Европа хочет избежать своего разрушения, США должны понимать, что прочный мир и процветание должны быть согласованы всеми заинтересованными сторонами. Только по этой причине предстоящая встреча президентов в Хельсинки имеет первостепенное значение».

Важно, что Первое. Авторы доклада ни разу напрямую не упомянули Украину — только в ряду стран СНГ. То есть скорее всего, вопрос Украины либо не будет подниматься вообще, либо об этом будут говорить вскользь.

Втрое. Если верить попавшему в распоряжение издания Украина.Ру документу, то аменрик5анский президент, нуждается во встрече с Путиным куда больше, чем российский президент.