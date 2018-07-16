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Глава МИД ФРГ заявил, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на США
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Глава МИД ФРГ заявил, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на США 

ТАСС 43 минуты назад
БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Европейский союз должен еще сильнее сплотиться, поскольку не может больше в полной мере надеяться на США. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью медиагруппе Funke, выдержки из которого распространены в понедельник.
"Мы больше не можем неограниченно полагаться на Белый дом. Чтобы сохранить партнерство с США, нам следует его заново отрегулировать. И первый вывод, который нужно сделать, заключается в том, что Европе нужно сплотиться еще сильнее", — сказал министр.
По его словам, добиться этого можно лишь в том случае, если ЕС будет действовать самостоятельно и «с уверенностью в себе». Европе следует делать дальнейшие шаги сообща, «какими бы жесткими ни были вербальные атаки и какими бы абсурдными ни были записи в Twitter.
Ранее телеканал CBS опубликовал фрагмент интервью президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что считает Евросоюз „противником“.
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