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ЕС и КНР призвали следовать резолюциям СБ ООН при урегулировании конфликта в Сирии
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ЕС и КНР призвали следовать резолюциям СБ ООН при урегулировании конфликта в Сирии 

RT на русском 1 час назад
Евросоюз и Китай считают следование резолюциям Совета Безопасности ООН единственным путём к полной победе над терроризмом в Сирии.
«ЕС и Китай поддерживают политическое урегулирование в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, так как это является единственным путём по достижению продолжительного мира и стабильности, полному уничтожению терроризма в Сирии», — говорится в тексте совместного заявления сторон по итогам 20-го саммита Китай — ЕС.
Участники саммита также призвали способствовать улучшению гуманитарной обстановки в стране и защите гражданского населения.
Ранее в ООН предложили создать механизм снятия санкций Запада с Сирии.
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