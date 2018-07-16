ЕС и КНР призвали следовать резолюциям СБ ООН при урегулировании конфликта в Сирии

«ЕС и Китай поддерживают политическое урегулирование в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, так как это является единственным путём по достижению продолжительного мира и стабильности, полному уничтожению терроризма в Сирии», — говорится в тексте совместного заявления сторон по итогам 20-го саммита Китай — ЕС.

Участники саммита также призвали способствовать улучшению гуманитарной обстановки в стране и защите гражданского населения.