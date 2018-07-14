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Лавров заявил об отсутствии точной повестки переговоров с Помпео
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Лавров заявил об отсутствии точной повестки переговоров с Помпео 

РИА Новости 14 июля 2018
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заранее оговоренной повестки переговоров с госсекретарем США Майком Помпео в Хельсинки, которые пройдут параллельно саммиту президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, пока нет.
"Да, я там буду, как и госсекретарь США Майк Помпео, с которым мы несколько раз обсуждали детали встречи в Хельсинки", — сказал Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, отвечая на вопрос о том, поедет ли он с Путиным в Хельсинки. Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.
"Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести «один на один», мы также проведем встречу с Майком Помпео и с послами наших стран и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США. У нас нет заранее оговоренной повестки, но, разумеется, есть вопросы, которые мы обязательно должны будем обсудить", — отметил Лавров.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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