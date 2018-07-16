В Польше надеются, что Трамп будет вести переговоры с Путиным на условиях НАТО

Комментируя предстоящую встречу в Хельсинки российского и американского лидеров, представитель польского Президентского дворца указал на важность того, чтобы переговоры «велись в рамках условий, оговоренных на последнем саммите НАТО». «Диалог возможен только с позиции неприкосновенности основ международных отношений — права на суверенитет и территориальную целостность государств», — пояснил он.

Как утверждал Щерский, «Россия эти нормы неоднократно нарушала, и поэтому сейчас нет оснований для отношений, опирающихся на доверие и отмену санкций». «Диалогу — да, доверию — нет», — указал он. По его словам, диалог имеет смысл «только тогда, когда мы сами укрепляем свои оборонные возможности и инструменты сдерживания».