В Польше надеются, что Трамп будет вести переговоры с Путиным на условиях НАТО 

ВАРШАВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают, что переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдут в рамках утвержденного в НАТО подхода к отношениям с РФ. Об этом заявил в понедельник Польскому агентству печати глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский.
Комментируя предстоящую встречу в Хельсинки российского и американского лидеров, представитель польского Президентского дворца указал на важность того, чтобы переговоры «велись в рамках условий, оговоренных на последнем саммите НАТО». «Диалог возможен только с позиции неприкосновенности основ международных отношений — права на суверенитет и территориальную целостность государств», — пояснил он.
Как утверждал Щерский, «Россия эти нормы неоднократно нарушала, и поэтому сейчас нет оснований для отношений, опирающихся на доверие и отмену санкций». «Диалогу — да, доверию — нет», — указал он. По его словам, диалог имеет смысл «только тогда, когда мы сами укрепляем свои оборонные возможности и инструменты сдерживания».
Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Дональд Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.