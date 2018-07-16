Эксперт: Трамп не будет «торговаться» за украинских заключенных в России

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Солонтай в эфире канала Espreso.TV.

Украине не стоит быть столь эгоцентричной и думать, что мир крутится только вокруг нее. Вопрос освобождения украинских заключенных не станет предметом торга между Трампом и Путиным. Это может быть только реверансом со стороны президента России и не больше», — сказал он.

По мнению эксперта, президент США — это прагматичный бизнесмен, который не будет решать конкретные проблемы Украины. Вопрос может идти только о мировой системе безопасности.

По словам эксперта, диалог будет затрагивать вопрос о том, «насколько каждый готов защищать свое видение мировой системы устройства, но не об Украине».