Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости . Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC обвинил комитет Демпартии США в том, что они допустили хакерскую атаку, в которой обвиняют РФ , при этом президент добавил, что по-прежнему надеется на то, что подружится с Россией, хотя этого может и не произойти из-за «охоты на ведьм», развязанной его оппонентами.

"Они пытались атаковать не только сайт Комитета Демократический партии, но и Республиканской партии . Но у нас была лучшая защита. И они не смогли. Я думаю, что комитету Демпартии должно быть стыдно за самих себя, что они допустили кибератаку", — заявил Трамп CNBC.

Хельсинки. "Я думаю, что подружиться с Россией это хорошая вещь, но возможно у нас не удастся. Это (отношения с Россией — ред.) серьезно пострадало от «охоты на ведьм», — сказал он в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным

На вопрос кто главный соперник США сейчас, Трамп ответил: «У нас много соперников. ЕС наш соперник (исходя из того — ред.) что они делают в торговле, Россия наш соперник в очевидных вещах, Китай в экономическом смысле».

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то что «расследование» длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.