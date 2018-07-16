Бывший начальник охраны Януковича: Президент был удивлен стрельбой в центре Киева 

Допрос проиходит по видеосвязи из Крыма, передает Lb.ua.
«Угроза жизни президента Януковича постоянно нарастала… поступала оперативная информация о минировании трассы по маршруту проезда, были попытки блокировки выезда из резиденции и въезда в Администрацию президента, блокировались дороги», — рассказал Кобзарь.
Он заявил, что 19 февраля 2014 года Виктор Янукович с удивлением воспринял информацию о стрельбе в центре Киева. Также глава государства опасался прибытия под Администрацию президента большого количества митингующих.
По словам начальника охраны Януковича, он находится с бывшим президентом в чисто служебных отношениях.
Эскалация конфликта на Майдане началась 18 февраля, когда митингующие, ведомые лидерами оппозиции, выдвинулись под Верховную Раду. Во время марша они сожгли офис «Партии регионов», убив инженера Владимира Захарова. Вступив в стычки с правоохранителями, митингующие вынуждены были отступить на Майдан. При этом на разгон лагеря митингующих выдвинулся БТР, который сожгли «коктейлями Молотова». Наибольшее количество погибших на Майдане пришлось на 20 февраля, когда неизвестные открыли огонь по правоохранителям, провоцируя их на ответный огонь по митингующим, и по майдановцам.