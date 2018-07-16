Бывший начальник охраны Януковича: Президент был удивлен стрельбой в центре Киева

Допрос проиходит по видеосвязи из Крыма , передает Lb.ua.

«Угроза жизни президента Януковича постоянно нарастала… поступала оперативная информация о минировании трассы по маршруту проезда, были попытки блокировки выезда из резиденции и въезда в Администрацию президента , блокировались дороги», — рассказал Кобзарь.

Он заявил, что 19 февраля 2014 года Виктор Янукович с удивлением воспринял информацию о стрельбе в центре Киева. Также глава государства опасался прибытия под Администрацию президента большого количества митингующих.

По словам начальника охраны Януковича, он находится с бывшим президентом в чисто служебных отношениях.