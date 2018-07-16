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Евросоюз объявили другом США вопреки несогласию Трампа
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Евросоюз объявили другом США вопреки несогласию Трампа 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС — враг Вашингтона.
Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twiter написал: «США и Евросоюз — лучшие друзья. Тот, кто утверждает обратное, распространяет фейковые новости».
Его поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. «Называть своих друзей врагами значит делать счастливее своих настоящих врагов, — заявил он. — Европейцы и американцы связаны историей и общими ценностями. Европейцы никогда не предадут американцев, а американцы — европейцев. Для этого и существуют друзья».
Ранее 16 июля Трамп заявил, что считает Евросоюз, Россию и Китай врагами США. «Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг», — сказал он.
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