Евросоюз объявили другом США вопреки несогласию Трампа 

В Евросоюзе заявили, что считают США своим другом несмотря на слова президента Соединенных Штатов о том, что ЕС — враг Вашингтона.
Глава Европейского совета Дональд Туск в своем Twiter написал: «США и Евросоюз — лучшие друзья. Тот, кто утверждает обратное, распространяет фейковые новости».
Его поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. «Называть своих друзей врагами значит делать счастливее своих настоящих врагов, — заявил он. — Европейцы и американцы связаны историей и общими ценностями. Европейцы никогда не предадут американцев, а американцы — европейцев. Для этого и существуют друзья».