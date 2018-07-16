Помпео заявил, что готов ко встрече с Лавровым в Хельсинки

Встреча должна пройти около часа дня. Мероприятие закрыто для прессы, уточнили в госдепе

"Доброе утро из Хельсинки. Готов встретиться с российским партнером и финским министром иностранных дел. Спасибо народу Финляндии за гостеприимство и большую работу, что помогло сделать эту встречу возможной", — написал Помпео в Twitter.