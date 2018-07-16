Трамп прибывает в резиденцию президента Финляндии в Хельсинки. Видеотрансляция 

ТАСС/Ruptly
Американский лидер Дональд Трамп прибывает в резиденцию президента Финляндии Мянтюниеми в Хельсинки. В этом дворце в центре столицы в 13:00 начнется его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
По итогам российско-американского саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов РФ и США.
Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.
За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.