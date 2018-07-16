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ЕС и Китай намерены реформировать ВТО
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ЕС и Китай намерены реформировать ВТО 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз и Китай договорились создать совместную группу по вопросу реформирования ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов", — сказал Юнкер.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации (ВТО) ответными действиями за «плохое обращение» с США.
Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что пока преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из ВТО.
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