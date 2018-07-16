ЕС и Китай намерены реформировать ВТО

"Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов", — сказал Юнкер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации (ВТО) ответными действиями за «плохое обращение» с США.

Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что пока преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из ВТО.