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ЕС и Китай договорились создать совместную группу по реформе ВТО
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ЕС и Китай договорились создать совместную группу по реформе ВТО 

РИА Новости 34 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 16 июл — РИА Новости. ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросу реформирования ВТО, сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров в Пекине.
"Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов", — сообщил Юнкер, который находится на переговорах в Пекине в составе делегации ЕС.
Трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.
Администрация президента США Дональда Трампа ведет агрессивную торговую политику сразу на нескольких фронтах. Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
США также ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов. Тогда президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.
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