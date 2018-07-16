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Эксперт: встреча Путина и Трампа может укрепить безопасность во всем мире
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Эксперт: встреча Путина и Трампа может укрепить безопасность во всем мире 

ТАСС 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может укрепить безопасность во всем мире. Такое мнение в интервью газете Ilta-Sanomat выразила директор финского Института внешней политики Тейя Тииликайнен.
"За прошедшие годы было видно, что отношения США и РФ находятся в кризисе. И важно, что сейчас они сядут за один стол и обдумают это. В интересах всего мира, чтобы разворачивание конфликтной спирали остановилось", — сказала Тииликайнен.
Она полагает, что диалог между лидерами РФ и США крайне необходим, поскольку «отношения накалены и их нужно привести в порядок». Встреча в Хельсинки, считает она, — это своего рода прощупывание почвы между ними.
Тииликайнен отметила, что «для Финляндии и других небольших государств вопросом безопасности является то, чтобы лидеры крупных стран общались между собой». «В противном случае риски очень велики. Когда есть конфликты и разные точки зрения, но нет работающего диалога, это создает негативное представление друг о друге», — подчеркнула она.
Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.
ТАСС: последние новости
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