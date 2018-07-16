Эксперт: встреча Путина и Трампа может укрепить безопасность во всем мире

"За прошедшие годы было видно, что отношения США и РФ находятся в кризисе. И важно, что сейчас они сядут за один стол и обдумают это. В интересах всего мира, чтобы разворачивание конфликтной спирали остановилось", — сказала Тииликайнен.

Она полагает, что диалог между лидерами РФ и США крайне необходим, поскольку «отношения накалены и их нужно привести в порядок». Встреча в Хельсинки, считает она, — это своего рода прощупывание почвы между ними.

Тииликайнен отметила, что «для Финляндии и других небольших государств вопросом безопасности является то, чтобы лидеры крупных стран общались между собой». «В противном случае риски очень велики. Когда есть конфликты и разные точки зрения, но нет работающего диалога, это создает негативное представление друг о друге», — подчеркнула она.