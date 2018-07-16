Ещё
Трамп считает, что отношения с РФ испортились из-за «безрассудства и глупости» США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»

Трамп считает, что отношения с РФ испортились из-за «безрассудства и глупости» США 

ТАСС 51 минуту назад
Отношения с РФ никогда не были хуже, чем сейчас, из— за многих лет «безрассудства и глупости» США — Трамп в Twitter.
ТАСС: последние новости
СМИ: запасной самолет Трампа приземлился в Таллине Газета Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки Эксперт: встреча Путина и Трампа может укрепить безопасность во всем мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео120
Глава Хорватии вступилась за Россию
Лепс опозорился на свадьбе друга83
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»33
Песков рассказал о новом российском оружии103
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение