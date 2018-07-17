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В Конгрессе США заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против России
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В Конгрессе США заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: СПИКЕР НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ КОНГРЕССА США ПОЛ РАЙАН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ РАССМОТРЕТЬ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
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