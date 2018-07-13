Путин и Трамп обсудят базу ПРО в Румынии

Он отметил, что стратегическая стабильность может стать ключевой темой предстоящих переговоров, поскольку Россия на протяжении многих лет предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из договора по ПРО.

"Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», — заявил Ушаков журналистам.

Он также напомнил, что российская сторона неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и полностью выполнила обязательства по нему.