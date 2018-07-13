Путин и Трамп обсудят базу ПРО в Румынии 

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки могут обсудить проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он отметил, что стратегическая стабильность может стать ключевой темой предстоящих переговоров, поскольку Россия на протяжении многих лет предлагает наладить диалог по вопросам, связанным с выходом США из договора по ПРО.
"Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», — заявил Ушаков журналистам.
Он также напомнил, что российская сторона неоднократно подтверждала приверженность Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений и полностью выполнила обязательства по нему.