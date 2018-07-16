Мир глазами Трампа: чего хочет американский президент от России

Дональд Трамп — без сомнения уникальная фигура на мировой арене. Иностранные лидеры сбиты с толку его риторикой и действиями, как и многие американцы. Ключ к пониманию Трампа заключается в том, что он является чистым «транзакционалистом» (transactionalist), то есть националистом, ориентированным на выгоду. Его не волнуют прецеденты. Его не волнуют долгосрочные союзы. Он ничего не рассматривает в чисто культурных терминах.

Он видит все решения в свете возможных личных потерь и приобретений, а теперь, когда он стал президентом США — потерь и приобретений США. Не важно, проигрывает или выигрывает от того или иного решения весь мир. Он — настоящий националист и популист до мозга костей.

Зарубежная политика

Трамп уже многое успел в своей внешней политике. Пообещал пересмотреть торговые соглашения США. Уже ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Трамп увеличил пошлины на иностранные сталь и алюминий, поднял налоги на импортные товары из Китая . В ближайшее время Трамп может ввести налог на автомобили из Евросоюза . Как транзакционалист он считает, что, поскольку США импортируют гораздо больше, чем экспортируют, торговым партнерам США, включая Китай, ЕС, Канаду Мексику , придется в конце концов уступить.

Во время своей кампании он неоднократно жаловался и на то, что страны НАТО вносят несущественный вклад в расходы на общую оборону. Он сказал, что это нужно прекращать. На его взгляд, страны НАТО нуждаются с США больше, чем США нуждается в странах НАТО. Следовательно, они должны увеличить расходы на оборону, в противном случае возникнут неприятные последствия.

Скрытые мотивы

США вышли также из Парижского климатического соглашения. Большинство считает, что причина отказа была связана с изменением климата. Это не так! Причина в том, что соглашение обязывало США перечислить более $10 трлн в страны с низким уровнем доходов в течение следующего десятилетия. Именно поэтому так много стран подписали соглашение. Почти все стали бы получателями средств, приходящих из США и Европы.

Трамп вывел также США из Иранского соглашения, потому что намерен предотвратить, а не просто отложить создание ядерного оружия в Иране . Поскольку Иран нуждается в иностранных доходах больше, чем США нуждаются в Иране, новые санкции в отношении Ирана, по мнению Трампа, будут работать.

Еще один шаг — отношения с Северной Кореей . Северная Корея сделала шаг к денуклеаризации Корейского полуострова. Это произошло, потому что Ким Чен Ын не уверен в том, выполнит ли Трамп свои угрозы. Трамп как транзакционалист сделает то, что он считает лучшим для США, даже если это поставит под угрозу стабильность на корейском полуострове. Риски нестабильности в азиатском регионе менее важны для Трампа, чем сохранение ядерной угрозы со стороны Кима для территории США. Это совершенно другая логика, в сравнении с тем, что мы привыкли видеть.