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Песков: Россия озадачена многими аспектами идущих в США расследований
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Песков: Россия озадачена многими аспектами идущих в США расследований 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия с недоумением относится ко многим аспектам идущих в США расследований, где упоминается Москва, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте все же не забывать, что Дональд Трамп весьма популярный президент в США, и многие весьма позитивно в США оценивают результаты его работы на посту президента. Все, что происходит, все вот эти расследования и так далее — это скорее внутреннее дело США. Мы ко многим аспектам этих расследований в той части, которая касается нас и нашей страны, с недоумением относимся, но давайте это оставим за скобками", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
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