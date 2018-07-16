Ещё
Туск: Россия и США должны содействовать реформированию международного порядка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск: Россия и США должны содействовать реформированию международного порядка 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Руководству России и властям США следует содействовать оптимизации и реформированию глобального порядка. Об этом заявил в понедельник в Пекине председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Мы считаем, что в сложившихся условиях, в день, когда в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, важно напомнить, что лидерам двух стран необходимо содействовать реформированию международного порядка", — отметил он, выступая на пресс-конференции в Доме народных собраний в ходе 20-го саммита Китая и ЕС.
ТАСС: последние новости
Посол США в РФ назвал крайне маловероятным признание Вашингтоном Крыма российским Лавров: если Россия и США - соперники, то конкуренция должна быть честной СМИ: запасной самолет Трампа приземлился в Таллине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Хорватии вступилась за Россию17
Лепс не успел за фонограммой54
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера41
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов33
Ребенок обхитрил строгую мать и прославился4
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение