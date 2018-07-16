Туск: Россия и США должны содействовать реформированию международного порядка 

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Руководству России и властям США следует содействовать оптимизации и реформированию глобального порядка. Об этом заявил в понедельник в Пекине председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Мы считаем, что в сложившихся условиях, в день, когда в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, важно напомнить, что лидерам двух стран необходимо содействовать реформированию международного порядка", — отметил он, выступая на пресс-конференции в Доме народных собраний в ходе 20-го саммита Китая и ЕС.