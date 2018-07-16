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Глава ЕС призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны
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Глава ЕС призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Глава Евросоюза Дональд Туск призвал США, Россию и Китай не начинать торговые войны и не разрушать мировой порядок, сохраняющий мир. Об этом сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Associated Press.
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