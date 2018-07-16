Несколько десятков сторонников встретили Трампа у гостиницы в Хельсинки

Отмечается, что активисты размахивали американскими флагами и головными уборами, на которых был написан предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make Amerika Great Again).

Несколько человек развернули баннер с надписью «Господи, храни Дональда и Меланью Трамп».

Сторонники Трампа рассказали, что хотят оказать ему поддержку.

Президент и первая леди США в свою очередь поприветствовали активистов.