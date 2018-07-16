Несколько десятков сторонников встретили Трампа у гостиницы в Хельсинки 

В Хельсинки несколько десятков сторонников президента США Дональда Трампа приветствовали его, когда американский лидер и его супруга Меланья прибыли к гостинице. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что активисты размахивали американскими флагами и головными уборами, на которых был написан предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make Amerika Great Again).
Несколько человек развернули баннер с надписью «Господи, храни Дональда и Меланью Трамп».
Сторонники Трампа рассказали, что хотят оказать ему поддержку.
Президент и первая леди США в свою очередь поприветствовали активистов.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.