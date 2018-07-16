СМИ: США и их союзники хотят эвакуировать «Белых касок» из Сирии 

США и их союзники планируют вывести из Сирии членов организации «Белые каски» и их семей. об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники
Как пояснил информатор, волонтеров «Сирийской гражданской оборона», планируется расселить в разных странах, в частности — в Канаде, Франции, Великобритании, США и Германии.
По словам источника телеканал, этот вопрос поднимался Трампом на саммите НАТО, а также может стать одной из повесток саммита США-Россия в Хельсинки.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Ожидается, что президенты обсудят сирийский вопрос, мировую безопасность и вмешательство в американские выборы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал идеальный итог саммита Россия-США в Хельсинки: