Запад намерен эвакуировать волонтеров скандальной организации из Сирии 

Эвакуация более половины сотрудников «Белых касок» из Сирии де-факто может означать то, что Запад считает фактически невозможным дальнейшую миссию волонтеров, которые успели запятнать свою репутацию несколькими громкими скандалами. Свидетельствами того, как умело экстремисты используют в горячих точках «крышу» различных либеральных неправительственных и гуманитарных организаций, пестрит история гражданских конфликтов последних двух десятилетий, начиная от Чечни и Балкан в 1990-е и заканчивая событиями в Сирии в 2010-е. Эти «гуманитарные добровольцы», декларируя задачи по спасению людей из охваченных конфликтом регионов, часто не только потворствуют экстремистам, но и выполняют поставленные перед ними пропагандистские задачи. Основной из них является дискредитация действий правительственных сил и их союзников (в сирийском конфликте — армии Асада и России), которые успешно сражаются с боевиками.
Самой громкой из провокаций «Белых касок» в Сирии стала постановочная съемка трагедии в Восточной Гуте в апреле этого года. Снятые «касочниками» интервью с жертвами «химической атаки армии Башара Асада», к которой Дамаск не имел никакого отношения, взбудоражили весь мир, внушая обывателю убеждения в «диктаторской сущности сирийского режима». В российском МИД тогда назвали деятельность «Белых касок» «элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии».
Признания самих пострадавших в Восточной Гуте в том, как люди в камуфляже боевиков наносили «кровавый» грим и заставляли заучивать подготовленный текст, не оставили сомнений в «откровенной дешевизне» этой выходящей за рамки приличия провокационной акции. А по мере освобождения сирийских городов, долгое время находившихся под контролем экстремистов, появлялось все больше свидетельств очевидцев о том, что волонтеры не просто находились в неплохих отношениях с экстремистами, с которыми делились гуманитарной помощью. Так, штабы «Белых касок» в Алеппо размещались в тех же школах и культурных учреждениях, которые приспособили под свои «операционные центры» боевики радикальных группировок. Несмотря на многократно декларируемые слова о спасении жителей городов, осажденных мятежниками, «касочники» на деле часто отказывались помогать даже детям, которые оказались с тяжелыми ранениями в больницах. Говорилось и том, что некоторые из таких «белокасочников» открыто воюют рядом с боевиками. Президент Сирии Башар Асад прямо заявлял, что большинство сторонников «Белых касок» являются сторонниками "Аль-Каиды".
В мае этого года депутат сирийского парламента от Алеппо Фарес Шахеби в интервью ИА «Спутник» рассказал о том, что сирийское ответвление «Аль-Каиды» — «Фронт ан-Нусри» (запрещенная в РФ группировка) «укрывала, защищала и помогала представителям „Белых касок“.
»Это было в документах, которые мы нашли в Алеппо, — пояснил депутат. — Имейте в виду, что эта группа действует только под руководством Аль-Каиды, особенно в районах, контролируемых джихадистами Аль-Каиды. Вы не найдете их в другом месте". Даже легендарный Роджер Уотерс из «Пинк Флойд» на концерте в апреле назвал «Белые каски» «фальшивой организацией, существующей только для того, чтобы пропагандировать идеи джихадистов и террористов».
В мае стало известно, что Белый дом по инициативе Дональда Трампа решил прервать финансирование скандальной организации. Правда, позже из Вашингтона пришло иное сообщение. В госдепе США, который многие годы благоволил к «касочникам», объявили о том, что организации будет выделено 6,6 миллиона долларов. Однако эти усилия американской дипломатии меркнут перед той поддержкой, которую оказывает «Белым каскам» Лондон. Как отмечали эксперты в области безопасности, эта организация создана в недрах британской разведки MI-6, которая в последние годы значительно активизировала свою активность в различных горячих точках. И финансирование данного НПО идет через МИД Великобритании как раз на деньги, выделенные на спецоперации британской разведке. Показателен один пример — после того, как Трамп, с его крайне критическим отношением к расходованию средств бюджета США на операции за рубежом, обмолвился о прекращении финансирования «Белых касок», британский премьер Тереза Мэй тотчас заявила о том, что увеличит финансирование организации. Если в 2016 году на нужды «Белых касок» Лондон выделил 200 миллионов фунтов стерлингов (около 265 миллионов долларов), то в этом году на поддержку организации предполагалось израсходовать почти полмиллиарда фунтов стерлингов.