Ещё
Стало известно об обсуждении эвакуации «Белых касок» из Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно об обсуждении эвакуации «Белых касок» из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
США, Канада и страны Европы обсуждают возможную эвакуацию из Сирии членов организации «Белые каски» и их семей, сообщили СМИ.
В Канаду, Великобританию, Германию или другие страны могут отправить около 1 тыс. членов организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Данный вопрос США подняли на саммите НАТО, но американского лидера Дональда Трампа убедили, что следует обсудить тему с Израилем и Иорданией. Этот же вопрос Трамп может обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но Запад планирует обойтись в данном случае без России.
Вашингтон сообщал, что выделит на работу «Белых касок» и механизма ООН в Сирии 6,6 млн долларов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Три страны попросили Трампа «обменять Украину на Сирию» США приготовились распечатать стратегические резервы нефти Трамп пошутил о своей непопулярности в НАТО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера12
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой16
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»15
«Любой, кроме Порошенко»28
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение