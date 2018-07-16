Стало известно об обсуждении эвакуации «Белых касок» из Сирии 

США, Канада и страны Европы обсуждают возможную эвакуацию из Сирии членов организации «Белые каски» и их семей, сообщили СМИ.
В Канаду, Великобританию, Германию или другие страны могут отправить около 1 тыс. членов организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Данный вопрос США подняли на саммите НАТО, но американского лидера Дональда Трампа убедили, что следует обсудить тему с Израилем и Иорданией. Этот же вопрос Трамп может обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, но Запад планирует обойтись в данном случае без России.
Вашингтон сообщал, что выделит на работу «Белых касок» и механизма ООН в Сирии 6,6 млн долларов.