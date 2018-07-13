Трамп заявил об «очень крепких» отношениях с Мэй

Как сообщает Associated Press, после встречи с премьер-министром в её загородной резиденции Трамп назвал отношения с Мэй «очень, очень крепкими».

«Мы, вероятно, никогда не добивались большего взаимопонимания, чем прошлым вечером. У нас действительно хорошие отношения», — сказал Трамп.

Он добавил, что в ходе встречи обсуждал с премьер-министром военные и торговые вопросы.

Мэй, в свою очередь, заявила, что США являются «самым давним и самым надёжным партнёром (Великобритании. — RT) в области безопасности и обороны».

Она добавила, что разделяет призыв Трампа к странам НАТО увеличить военные расходы.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом. Позднее в интервью газете Sun он раскритиковал предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант «мягкого» брексита, заявив, что это, вероятно, «убьёт» будущее торговое соглашение между Соединёнными Штатами и Великобританией.