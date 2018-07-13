Трамп заявил об «очень крепких» отношениях с Мэй 

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не пострадали, даже после его критики в адрес Мэй относительно её подхода к проведению выхода страны из Евросоюза.
Как сообщает Associated Press, после встречи с премьер-министром в её загородной резиденции Трамп назвал отношения с Мэй «очень, очень крепкими».
«Мы, вероятно, никогда не добивались большего взаимопонимания, чем прошлым вечером. У нас действительно хорошие отношения», — сказал Трамп.
Он добавил, что в ходе встречи обсуждал с премьер-министром военные и торговые вопросы.
Мэй, в свою очередь, заявила, что США являются «самым давним и самым надёжным партнёром (Великобритании. — RT) в области безопасности и обороны».
Она добавила, что разделяет призыв Трампа к странам НАТО увеличить военные расходы.
Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом. Позднее в интервью газете Sun он раскритиковал предложенный премьер-министром Терезой Мэй вариант «мягкого» брексита, заявив, что это, вероятно, «убьёт» будущее торговое соглашение между Соединёнными Штатами и Великобританией.