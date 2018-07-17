Китай надеется на углубление диалога России и США после саммита в Хельсинки

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Все внимательно следили за саммитом лидеров РФ и США. Китай приветствует встречу в Хельсинки. Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и государствами с важным международным влиянием, они несут ответственность за глобальный мир и безопасность", — заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, Китай приветствует улучшение отношений России и США и надеется, что стороны углубят диалог и расширят сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития.