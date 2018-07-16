ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере Алеппо. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, в результате обстрела погибших нет. Нанесен только материальный ущерб. В свою очередь по данным информагентства, сирийцы назвали произошедшее «новым актом агрессии», который является попыткой помочь в оказании поддержки террористам, которые «терпят поражение от сирийских войск в провинции Дераа и Эль-Кунейра.

Ранее Пятый канал сообщал, что ВВС Израиля нанесли удар в ночь на 12 июля ракетный удар по сирийской территории. Израильская армия долго отказывалась комметировать произошедшее, но потом все же выступила с заявлением, что атака стала ответным ударом на вторжение 11 июля на территорию страны сирийского беспилотника.