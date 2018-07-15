Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо

ДАМАСК , 15 июл — РИА Новости Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб на севере провинции Алеппо, сообщает сирийское национальное агентство САНА

"Враг вновь предпринимает попытки поддержать террористические группировки в Дераа и Кунейтра и наносит ракетный удар по одной из наших военных позиций к севере от авиабазы Нейраб", — пишет агентство.

По данным сирийских СМИ, ракеты нанесли материальный ущерб.