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Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо
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Израиль нанес ракетный удар по позиции сирийской армии в провинции Алеппо 

РИА Новости 49 минут назад
ДАМАСК, 15 июл — РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб на севере провинции Алеппо, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Враг вновь предпринимает попытки поддержать террористические группировки в Дераа и Кунейтра и наносит ракетный удар по одной из наших военных позиций к севере от авиабазы Нейраб", — пишет агентство.
По данным сирийских СМИ, ракеты нанесли материальный ущерб.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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