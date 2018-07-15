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Помпео прибыл в Хельсинки для участия в саммите Россия — США
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Помпео прибыл в Хельсинки для участия в саммите Россия — США 

RT на русском 55 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Хельсинки на саммит Россия — США, где пройдёт встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Приземлился в Финляндии, в Хельсинки, где президенты Трамп и Путин обсудят американо-российские отношения. Встреча является интересом интересом национальной безопасности Соединённых Штатов. Крайне важно, чтобы лидеры США и России занимались вопросами между нашими двумя странами», — написал Помпео в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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