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Трамп вылетел из Шотландии в Хельсинки, где встретится с Путиным
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Трамп вылетел из Шотландии в Хельсинки, где встретится с Путиным 

ТАСС 4 часа назад
ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вылетел из шотландского аэропорта Глазго Прествик в Хельсинки, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Перед посадкой на самолет помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал репортерам, что приготовления к саммиту проходят хорошо.
Трамп находится с рабочим визитом в Великобритании с четверга. 13 июля он провел переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс, где стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе Brexit, и в тот же день вместе с супругой Меланьей побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II в Виндзорском замке.
Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.
За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.
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