Трамп снова пожаловался на отсутствие внимания со стороны СМИ

"Ни одна боеголовка или ракета не была запущена в Северной Корее за девять месяцев, не было никаких ядерных испытаний и мы получили обратно своих заложников. Кто знает, как это все повернется в конце, но почему фейковые новости не обращают внимание на эти замечательные факты? Потому что это фейковые новости!", — написал глава государства.