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Трамп заявил, что им с Путиным есть о чем поговорить
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Трамп заявил, что им с Путиным есть о чем поговорить 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИА НОВОСТИ: ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ИМ С ПУТИНЫМ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ТОРГОВЛЕ, ВОЕННЫХ ВОПРОСАХ И ОТНОШЕНИЯХ С КИТАЕМ
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