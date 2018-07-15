Посол США в РФ назвал крайне маловероятным признание Вашингтоном Крыма российским 

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Вероятность того, что США признают Крым частью России крайне низка. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным принять соответствующее решение, дипломат ответил: «Крайне маловероятно». Хантсман выступил с утверждением, что воссоединение Крыма с Россией было «нарушением международного права». «Мы все это признаем, таков политический курс США», — добавил он.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.