После встречи с русскими в Хельсинки Макфол задумался о странностях мира 

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол, находясь в Хельсинки в преддверии саммита глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, посетовал на «странности» современного мира.
На своей странице в Twitter Макфол написал, что в Хельсинки ему повстречался русский, на котором была красная кепка с надписью «Make America great again!» (слоган Трампа, который в переводе означает «Сделаем Америку снова великой»).
«В какие странные времена мы живем», — добавил бывший посол.
Ранее Макфол заявлял, что Дональд Трамп причинил много вреда НАТО.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля. Главы государств планируют обсудить вопросы, связанные с ситуациями на Украине и в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что предстоящий саммит лидеров уже приносит России пользу.