После встречи с русскими в Хельсинки Макфол задумался о странностях мира

На своей странице в Twitter Макфол написал, что в Хельсинки ему повстречался русский, на котором была красная кепка с надписью «Make America great again!» (слоган Трампа, который в переводе означает «Сделаем Америку снова великой»).

«В какие странные времена мы живем», — добавил бывший посол.

Ранее Макфол заявлял, что Дональд Трамп причинил много вреда НАТО