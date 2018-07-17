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Трамп сообщил, что на встрече с Путиным были достигнуты «хорошие заключения»
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Трамп сообщил, что на встрече с Путиным были достигнуты «хорошие заключения»
ТАСС
27 минут назад
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Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Трамп в интервью «Фокс» сообщил, что обсудил с Путиным
Сирию
,
Украину
и ядерные вопросы, были достигнуты «хорошие заключения».
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