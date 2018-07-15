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Экс-советник президента США заявила о «политической шизофрении» в Белом доме
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Экс-советник президента США заявила о «политической шизофрении» в Белом доме 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Белом доме наблюдается «политическая шизофрения», считает экс-советник президента США по национальной безопасности Эми Поуп.
«В американской администрации сейчас наблюдается некоторая шизофрения, и я думаю, что это должно всех беспокоить больше всего», — приводит ее слова RT.
Она пояснила, что с одной стороны президент США Дональд Трамп говорит, что ему проще встречаться с президентом России Владимиром Путиным, чем с союзниками по НАТО. Но с другой стороны, ведется «очень агрессивное и детальное обвинительное заключение» относительно якобы «вмешательства» России в выборы в США, а также вводятся санкции и другие жесткие меры.
По ее словам, вопрос в том, какая стратегия будет у Трампа в ходе встречи с Путиным. Самой большой опасностью она считает отсутствие этой стратегии как таковой.
Ранее Трамп заявил об отсутствии «больших ожиданий» от встречи с Путиным.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля. Президенты планируют обсудить вопросы, связанные с ситуациями на Украине и в Сирии.
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