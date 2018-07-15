Экс-советник президента США заявила о «политической шизофрении» в Белом доме

В Белом доме наблюдается «политическая шизофрения», считает экс-советник президента США по национальной безопасности Эми Поуп.

«В американской администрации сейчас наблюдается некоторая шизофрения, и я думаю, что это должно всех беспокоить больше всего», — приводит ее слова RT.

Она пояснила, что с одной стороны президент США Дональд Трамп говорит, что ему проще встречаться с президентом России Владимиром Путиным , чем с союзниками по НАТО . Но с другой стороны, ведется «очень агрессивное и детальное обвинительное заключение» относительно якобы «вмешательства» России в выборы в США, а также вводятся санкции и другие жесткие меры.

По ее словам, вопрос в том, какая стратегия будет у Трампа в ходе встречи с Путиным. Самой большой опасностью она считает отсутствие этой стратегии как таковой.

Ранее Трамп заявил об отсутствии «больших ожиданий» от встречи с Путиным.