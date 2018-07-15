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Трамп может попросить у России выдать 12 «российских шпионов»
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Трамп может попросить у России выдать 12 «российских шпионов» 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о том, чтобы направить России запрос о выдаче Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках.
"Я не думал об этом. Конечно, я подниму этот вопрос", — сказал Трамп в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналиста CBS. Слова американского лидера цитирует "Интерфакс". Между тем между США и России не заключено соглашений по вопросу экстрадиции.
При этом действующий президент США заметил, что все, что делали обвиненные 12 россиян, происходило при администрации предыдущего президента Барака Обамы.
Говоря о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что подходит к ней без высоких ожиданий. Переговоры глав России и США должны пройти 16 июля в Хельсинки.
В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти страны предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. Их обвиняют во взломе компьютерных сетей компьютерных сетей демократов в 2016 году с целью влияния на результаты кандидата-республиканца Дональда Трампа.
В субботу социальная сеть Twitter приостановила доступ к двум аккаунтам, «связанных с 12 российскими шпионами, обвиняемыми во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США».
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