Вашингтон признал снижение интереса России к выборам в США

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен признала, что у США нет данных, что Россия и ее спецслужбы намерены вмешиваться в промежуточные выборы 2018 года «с таким же размахом», как в президентские выборы 2016 года. Тем не менее Россия продолжает усилия по подрыву единства американского общества, заявила она.

По словам Нильсен, американские разведслужбы фиксируют «настойчивые попытки России использовать социальные сети, сочувствующих ей агентов влияния и другие направления для того, чтобы посеять разлад и раскол в американском обществе, причем не обязательно связанный с конкретными политиками и кампаниями».

На минувшей неделе директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что разведка «продолжает наблюдать попытки России воздействовать на американское общество, которые могут повлиять на промежуточные выборы». Накануне он сравнил ситуацию с валом кибератак на инфраструктуру США с валом предупреждений накануне терактов 11 сентября 2001 года. Он назвал Россию в качестве одного из инициатора этих кибератак.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы национального комитета демократической партии США и комитета по выборам, а также украли логины и пароли представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон . По мнению ЦРУ, это было сделано с целью помочь президенту Дональду Трампу победить на выборах.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будет переизбран весь состав нижней палаты Конгресса, а также 35 сенаторов из 100.