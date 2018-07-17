Трамп: США оплачивают безопасность Европы на 70-90%, а Европа ставит торговые барьеры

"Я весьма уважительно относился к участникам саммита НАТО в Брюсселе , — отметил он. — Но в то же время я заявил участникам, что США, возможно, оплачивают до 91% расходов. Как минимум, это 70% расходов на оборону НАТО, но, вероятно, это все же 91%. Итак, мы оплачиваем 91% расходов на то, чтобы обеспечить безопасность Европы, а тем временем Европа использует нас к своей выгоде в том, что касается тарифов и установления торговых барьеров. Это убивает нашу торговлю, ведь в прошлом году мы потеряли в результате около $151 млрд".

"Иными словами, они обходят нас в торговых вопросах, а мы защищаем их практически за бесценок, — подчеркнул Трамп. — Я заявил им, что так больше продолжаться не может и они обязаны увеличить свои расходы".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Он потребовал от всех стран — участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса 11 июля Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%.