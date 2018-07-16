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Россия и США намерены объединиться для разрешения кризиса в Сирии
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Россия и США намерены объединиться для разрешения кризиса в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: РОССИЯ И США МОГУТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЛИДЕРСТВО В РАЗРЕШЕНИИ ГУМАНИТАРНОГО КРИЗИСА В СИРИИ
РИА НОВОСТИ
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