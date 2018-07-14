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WSJ: США изучают возможность использования своего нефтяного резерва
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«Будут воровать в два раза больше»
«Будут воровать в два раза больше»

WSJ: США изучают возможность использования своего нефтяного резерва 

Газета.Ru 14 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Правительство США может использовать свой стратегический нефтяной резерв, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к снижению цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, власти США изучают возможность продажи нефти из своих стратегических резервов.
Как отмечается, США намерены использовать свои нефтяные резервы для того, чтобы не допустить серьезных перебоев поставок «черного золота».
При этом с помощью своих резервов Вашингтон намерен гарантировать стабильность на нефтяном рынке.
Источники газеты подчеркивают, что на такой шаг США могут пойти лишь в крайнем случае.
Ранее представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа.
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