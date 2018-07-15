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Трамп посоветовал британцам наладить отношения с Россией
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Трамп посоветовал британцам наладить отношения с Россией 

Независимая Газета 13 часов назад
Президент США Дональд Трамп высказался в пользу налаживания Вашингтоном и Лондоном отношений с Москвой и Пекином. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании Ай-ти-ви Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала в своей электронной версии воскресная газета «Мейл он санди».
"Для США, да и, откровенно говоря, для Великобритании и для других мест (стран — прим. ТАСС), поладить с Россией и Китаем и другими местами (странами)… это хорошее, а не плохое дело. Это действительно хорошее дело", — сказал Трамп.
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