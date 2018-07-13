Налаживание отношений с Москвой является достойной целью — но какой ценой?

По мере приближения саммита в Хельсинки создается впечатление, что президент Трамп уже готов принять некоторые аспекты агрессивного поведения и стратегии, которой Москва следует уже много лет.

Этот саммита станет кульминацией регулярно озвучиваемой Трампом готовности наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным . «Он мне не враг. Надеюсь, однажды он станет другом», — сказал Трамп в четверг, 12 июля, во время пресс-конференции в Брюсселе . Но критики спрашивают, какой ценой будут налаживаться эти отношения и с какой стати?

Очевидно, Трамп получает большое удовольствие от этой очередной серии в реалити-шоу, которым является его президентство. Опасность заключается в том, что предстоящий саммит позволит косвенным образом оправдать жестокую тактику Путина на Украине , в Сирии , в Евросоюзе США и усугубить разногласия внутри альянса НАТО — это было одной из главных целей России на протяжении 70 лет. Трампу следует подумать о том, что однажды «Хельсинки» могут стать символом соглашательства и умиротворения, подобно Мюнхену в 1938 году или Ялте в 1945 году.

Новый дипломатический подъем России — это воплощенная в реальность мечта Кремля. Когда летом прошлого года я был в Москве, глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Каганов открыто заявил, что Россия надеется разрушить «либеральный международный порядок», символизируемый НАТО и другими институтами, которые долгое время подкрепляли господство Америки. «Такой порядок нам не нравился, и мы покончим с ним», — сказал он.

«Путин очень скоро получит абсолюцию», — опасается Том Донилон (Tom Donilon), который был советником по вопросам национальной безопасности при администрации президента Барака Обамы . В своем решительном стремлении примириться с Россией Трамп, очевидно, не замечает, что он своими поступками косвенно санкционирует длинную череду агрессивных действий и намерений России, включая:

• Разобщение США и их европейских союзников. Недавние комментарии Трампа о «заложнице» Германии и о «несправедливом» НАТО еще больше усилили беспокойство европейцев, опасающихся, что в случае конфликта с Россией США не станут рисковать, чтобы защитить своих союзников. Как только возникают сомнения в готовности США выполнять свои обязательства, НАТО теряет свою способность сдерживать Россию. В июне министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) пожаловался, что при Трампе «Атлантика стала шире».

• Россия способствует углублению политических разногласий в Америке и Европе, подрывая таким образом основы демократии. Американские разведывательные агентства предупредили, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года стало «очередным проявлением давнего стремления Москвы разрушить основу либерального демократического порядка во главе с США». На прошлой неделе комитет Сената по вопросам разведки подтвердил вывод американского разведывательного сообщества о том, что Россия пыталась помочь Трампу, который продолжает называть российское расследование «охотой на ведьм». Для кремлевских разработчиков тайных операций Трамп стал настоящим подарком.

Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, ОАЭ и • Россия доминирует в вопросе политического будущего Сирии и наращивает свое влияние на Ближнем Востоке в целом. Благодаря молчаливому согласию Трампа успешная военная кампания России в Сирии, где она спасла режим президента Башара аль-Асада от поражения, превратила Кремль в ключевого игрока в этом регионе, а также позволила ему сохранить тесные отношения одновременно с Израилем Иорданией . Одним из признаков роста российского влияния в этом регионе — признаком, о котором часто забывают — стало партнерство России с Саудовской Аравией в вопросе объемов добычи и цен на нефть.

• Россия аннексировала Крым и спровоцировала дестабилизацию Украины. Трамп положил конец сопротивлению США захвату Крыма Россией в 2014 году, заявив, что это произошло в период правления администрации Обамы , поэтому является его проблемой. «Что случится с Крымом дальше? Я не могу этого сказать», — заявил он в четверг, 12 июля. Став президентом, Трамп ни разу не упомянул о крушении пассажирского самолета Малазийских авиалиний в июле 2014 году, в результате которого погибло 298 человек. После длительного расследования в мае правительство Нидерландов заявило, что все улики указывают на вину России.

• Россия проводила хакерские атаки на американские АЭС и другие энергетические предприятия в рамках так называемого «многоступенчатого вмешательства», о чем сказано в докладе ФБР Министерства внутренней безопасности , обнародованном 15 марта. Эти кибератаки являются всего лишь одним из проявлений глобальной российской кампании, направленной на подрыв американских интересов. Другим проявлением стали тайные поставки оружия боевикам Талибана , которые убивают американских солдат в Афганистане . «Мы знаем, что русские к этому причастны», — заявил в марте генерал Джон Николсон (John Nicholson), командующий американскими войсками в Кабуле

• Россия отравила бывшего российского шпиона, живущего в Великобритании , применив против него смертельное вещество нервно-паралитического действия «Новичок». В результате этого неуклюжего покушения, совершенного в марте, Сергей Скрипаль и его дочь чуть было не погибли, а в июле остатки отравляющего вещества стоили жизни прохожему. Россия отрицает свою причастность к отравлениям, несмотря на все улики, собранные британской полицией. Это чрезвычайно дерзкое поведение — даже по меркам Кремля.

Налаживание отношений с Россией является достойной целью, если только оно не подрывает основы безопасности и не становится наградой за агрессивное поведение. Путин — это хулиган, которому его успехи придают еще больше храбрости. Можно сказать, что Путин и Трамп достойны друг друга.