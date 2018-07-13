Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма в составе России

Он выступал на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции по завершении двусторонних переговоров в рамках визита в Лондон. Выход Трампа и Мэй к журналистам состоялся в загородной премьерской резиденции Чекерс.

У главы американской администрации поинтересовались, возможно ли улучшение отношений Москвы и Вашингтона, если Крым будет продолжать оставаться в составе РФ. «Да, я так думаю. Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, если бы мы провели время вместе», — ответил Трамп.

"Когда дело касается Крыма, то речь идет о чем-то, что я унаследовал [от предшественника на посту президента США Барака Обамы ]. Особо мне об этом сказать нечего, кроме того, что мы это рассмотрим, так же как я рассматриваю много других унаследованных катастроф. Мне сдали множество плохих карт, и я решаю эти проблемы одну за другой. И я знаю, как их решить", — заявил хозяин Белого дома.

Трамп за сближение с РФ При этом он несколько раз повторил, что по-прежнему активно выступает за сближение США с Россией. «Если мы ладим с другими странами, это хорошо. Если мы ладим с Китаем , Россией, то это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

"Я встречался с ним [Путиным] два, может, три раза — два с половиной раза. И, если мы сможем выработать отношения, которые хороши для России, хороши для нас [США], хороши для всех — то это было бы замечательно!" — отметил американский лидер.

В связи с этим он посетовал на антироссийскую направленность представителей многих политических кругов США. «У нас есть политическая проблема, у нас в США сохраняется эта глупость. Чистая глупость, но она очень осложняет какие-либо действия на российском направлении. Что бы ты ни делал, всегда в ответ звучит: „А, Россия… Он любит Россию“, — пожаловался Трамп.

Воссоединение Крыма с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополь . 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Как сообщил ранее информационный портал BuzzFeed (»Баззфид") со ссылкой на два неназванных дипломатических источника, Трамп заявил на июньском саммите Группы семи в Канаде , что Крым является российским, поскольку его жители говорят на русском языке. Трамп также задался вопросом, почему лидеры «семерки» находятся на стороне Украины.

По утверждению источников «Баззфид», Трамп добавил, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире». Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны в шутку, или они являлись признаком резкого изменения внешнеполитического курса США.

Белый дом не стал тогда ни опровергать, ни подтверждать сведения, распространенные BuzzFeed.