Президент Ливана считает угрозой для всего региона выход США из ядерной сделки с Ираном 

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана «несет угрозу стабильности на Ближнем Востоке». Такое мнение высказал в понедельник президент Ливана Мишель Аун.
Как сообщило агентство Al-Wataniya, он принял во дворце Баабда заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Хоссейна Джабери Ансари. По словам Ауна, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) являлся «краеугольным камнем региональной безопасности и открывал путь к избавлению Ближнего Востока от оружия массового уничтожения».
Президент Ливана приветствовал позицию европейских государств, которые объявили в Вене в начале июля о том, что будут развивать и поддерживать экономические отношения с Ираном в рамках СВПД.
По информации агентства, иранский эмиссар передал Ауну послание президента Исламской Республики Хасана Роухани, касающееся тех мер, которые предпринимает сейчас Тегеран с целью преодоления негативных последствий принятого Соединенными Штатами решения.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совбеза ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.