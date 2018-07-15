Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за «неуважения» к Трампу

По ее словам, вместо того, чтобы вознаграждать «плохое поведение» журналистов CNN, Белый дом решил отменить интервью Болтона.

Она также добавила, что речь идет о неуважительном отношении к Трампу, которое проявил корреспондент CNN во время пресс-конференции президента США и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Лондоне.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий CNN обвинил главу телеканала в обогащении за счет карьеры Трампа.