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Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за «неуважения» к Трампу
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Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за «неуважения» к Трампу 

Газета.Ru 25 минут назад
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался давать интервью CNN из-за неуважительного отношения журналистов телеканала к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает Media ITE.
По ее словам, вместо того, чтобы вознаграждать «плохое поведение» журналистов CNN, Белый дом решил отменить интервью Болтона.
Она также добавила, что речь идет о неуважительном отношении к Трампу, которое проявил корреспондент CNN во время пресс-конференции президента США и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Лондоне.
Ранее сообщалось, что бывший ведущий CNN обвинил главу телеканала в обогащении за счет карьеры Трампа.
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