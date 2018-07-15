Дональд Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как великую личность 

Президент США Дональд Трамп назвал главу КНДР Ким Чен Ына очень умным и веселым человеком. Хозяин Белого дома добавил, что поладил с лидером Северной Кореи и охарактеризовал его как хорошего переговорщика и умную личность.
Трамп подчеркнул, что за последние девять месяцев в КНДР не было ни баллистических, ни ядерных испытаний, передает РИА Новости. Американский президент добавил, что США избавляются от войн и выходят из них.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились главы гоударств, состоялся 12 июня в Сингапуре.