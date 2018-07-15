Дональд Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как великую личность

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Трамп напомнил союзникам, что США могут в любой момент выйти из НАТО

Дочь Трампа Иванка и его зять не приедут с Трампом в Хельсинки

В Минобороны опровергли данные о "гибели военных в Сирии"