Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с Bild am Sonntag рассказал, что в Германии от встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ожидают достижения прогресса в области ядерного разоружения.
«Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией… В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом… Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения», — отметил он.
При этом Маас выразил надежду на то, что Трамп не пойдёт на односторонние уступки во время переговоров с Путиным.
«Односторонние сделки в ущерб собственным партнёрам в конечном итоге нанесут вред и США», — заключил он.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля начнётся в 13:00 мск.