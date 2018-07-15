В МИД Германии рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США

«Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией … В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом… Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения», — отметил он.

При этом Маас выразил надежду на то, что Трамп не пойдёт на односторонние уступки во время переговоров с Путиным.

«Односторонние сделки в ущерб собственным партнёрам в конечном итоге нанесут вред и США », — заключил он.