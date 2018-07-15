Ещё
В МИД Германии рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Германии рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США 

RT на русском 27 минут назад
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в беседе с Bild am Sonntag рассказал, что в Германии от встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ожидают достижения прогресса в области ядерного разоружения.
«Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией… В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом… Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения», — отметил он.
При этом Маас выразил надежду на то, что Трамп не пойдёт на односторонние уступки во время переговоров с Путиным.
«Односторонние сделки в ущерб собственным партнёрам в конечном итоге нанесут вред и США», — заключил он.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля начнётся в 13:00 мск.
RT на русском: последние новости
Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA СМИ: Трамп заявил, что «мягкий» брексит «убьёт» торговое соглашение США и Британии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сказал все, что думает о Путине и РФ16
Кадыров оправдался за казнь чеченок57
Путина не захотели видеть в Париже784
Крым оказался на грани природной катастрофы301
Сердюков женился на Васильевой553
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение